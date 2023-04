Reklama

Obowiązkowe wyposażenie reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Oświetlenie roweru

Brak oświetlenia to jeden z najczęściej popełnianych grzechów przez rowerzystów. Nie każdy wie, że jest to jeden z niewielu obowiązkowych elementów wyposażenia jednośladu. Nigdy nie wiadomo, kiedy w trasie zastanie nas zmrok. Jazda bez prawidłowego oświetlenia nie będzie mogła być wtedy kontynuowana. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o karę, którą może otrzymać kierujący, ale również o bezpieczeństwo.

Z przodu każdy rower powinien posiadać oświetlenie w kolorze białym lub żółtym, które świeci światłem ciągłym lub przerywanym. Z tyłu zaś rowerzyści powinni zainstalować światło w kolorze czerwonym, o kształcie innym niż trójkąt.

Od zmroku do świtu rowerzyści zobowiązani są do używania świateł oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się. Za dnia z kolei dopuszcza się ich demontaż.

Sprawny hamulec, a najlepiej hamulce

Nie ma co ukrywać, że sprawny rower to najważniejszy aspekt. Tak też niewymagające naprawy muszą być hamulce - a w przypadku obowiązkowego wyposażenia - przynajmniej jeden hamulec. Jest to obowiązek, ale najlepiej jest nie ograniczać się tylko do jednej sprawnej sztuki. Jeśli jest taka możliwość warto posiadać dwa, które w razie potrzeby na pewno nas nie zawiodą. Jak wiadomo, hamulce również ulegają awarii, a w przypadku dwóch, prawdopodobieństwo usterki jest minimalizowane i któryś z hamulców powinien zadziałać.

Elementy odblaskowe w rowerze

Odblaski w pedałach czy boczne na szprychach już dawno wyszły z mody. Nie mniej rowerzyści nadal mogą je posiadać. Obowiązkowy jest z kolei odblask zamontowany z tyłu w kolorze czerwonym. Jest to element wyposażenia roweru, który w przeciwieństwie do świateł, nie powinien być demontowany w dzień. Warto też wyposażyć się w kamizelkę czy paski odblaskowe, które również znacznie poprawią bezpieczeństwo.

Dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy

Jak możemy wyczytać w rozporządzeniu, każdy rower powinien być wyposażony w “dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku”. Ustawodawca nie precyzuje, co oznacza drugie sformułowanie, nie mniej zostańmy tutaj przy określeniu “dzwonek”. Jest to ostatni element obowiązkowego wyposażenia roweru. Możemy odczuć jego brak szczególnie podczas poruszania się po ścieżkach rowerowych w miejskich aglomeracjach. Ten wydawać by się mogło “zbędny gadżet”, czasem może nam uratować zdrowie, a nawet życie.

Kask ochronny na rower

Choć nie jest obowiązkowy, to warto go mieć. Głównie w trosce o własne bezpieczeństwo. W tym przypadku ogromną rolę odgrywa edukacja. Można zauważyć, że mieszkańcy dużych miast coraz chętniej sięgają po kaski. Zarówno młodzi rowerzyści, jak i Ci bardziej doświadczeni oddolnie uznają ten element jako obowiązkowy. Kto wie, może niebawem noszenie kasku również stanie się obligatoryjne?

Obowiązkowe wyposażenie roweru to nic innego, jak podstawowe elementy, które pozwalają na bezpieczne przemieszczanie się w ruchu ulicznym. Wyrażenie "wyposażenie" jest tutaj określeniem podanym nieco na wyrost. Mimo to każdy rowerzysta powinien zadbać o to, by wszystkie te elementy były sprawne. Pozwoli nam to na sprawne, a co najważniejsze bezpieczne poruszanie się tym coraz popularniejszym środkiem transportu.