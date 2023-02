Reklama

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to ukłon w stronę kierowców samochodów osobowych, którzy w danym czasie nie użytkują pojazdu, a np. naprawiają je po wypadku. Głównym celem czasowego wycofania pojazdu z ruchu jest oszczędzanie na kosztach m.in. ubezpieczenia.

Czasowe wycofanie samochodu: Kiedy można się o to ubiegać

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu przysługuje tylko na uszkodzone samochody. Nie ma możliwości wycofania z ruchu sprawnego auta. Bardzo szkoda, że ustawodawca nie przewidział wyjątków dla pojazdów sezonowych tj. motocykle czy kampery.

Czasowe wycofanie samochodu: Na jak długo

Nowe przepisy pozwalają wycofać pojazd z ruchu na minimum trzy miesiące. Maksymalny czas z kolei to rok. Wszystko pod warunkiem, że od ostatniego wycofania pojazdu z ruchu minęły trzy lata. Czas wycofania pojazdu z ruchu nie może zostać przedłużony.

Nowe przepisy to prawdopodobnie pokłosie pandemii, gdzie naprawa samochodu przeciągała się ze względu na brak części niezbędnych do naprawy uszkodzonych pojazdów. Często czas oczekiwania wydłużał się nawet do kilku miesięcy.

Podobne rozwiązanie ma również zastosowanie w przypadku pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalnych i autobusów. Od 2022 dołączyły do nich również osobówki, co wynika z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Co należy zrobić, aby czasowo wycofać samochód osobowy z ruchu?

Głównym zadaniem właściciela samochodu jest złożenie wniosku do wydziału komunikacji. Do wniosku powinien zostać dołączony dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli takową posiada) oraz tablice rejestracyjne. Zostaną one zatrzymane przez urzędnika tylko w czasie, kiedy samochód będzie wycofany z ruchu.

Dodatkowo posiadacz samochodu osobowego składa pismo, w którym oświadcza, że auto wymaga naprawy w związku z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji. Musi przy tym pamiętać, że oświadczenie składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Pismo musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Czy można sprzedać samochód osobowy czasowo wycofany z ruchu?

Według prawa nie ma przeciwwskazań, aby sprzedać pojazd, który został czasowo wycofany z ruchu. Warunkiem sprzedaży jest przekazanie nowemu nabywcy decyzji o tym fakcie, zamiast dowodu rejestracyjnego (który w tym czasie znajduje się w urzędzie).

Czasowe wycofanie samochodu z ruchu: Jaki jest koszt

Wycofanie samochodu z ruchu na minimum 2 miesiące to koszt 80 złotych. Dodatkowo obowiązuje dopłata 4 złote, za każdy miesiąc. Zatem wycofując z ruchu samochód osobowy na czas 12 miesięcy, właściciel zapłaci 80 zł + 40 zł (4zł x 10 miesięcy) – co daje okrągłe 120 zł.

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego a OC

Wycofanie z ruchu nie daje prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Samochód mimo to musi posiadać ważne OC, jednak wysokość składki musi zostać obniżona o minimum 95 proc.

Jak przywrócić samochód do ruchu po czasowym wycofaniu?

Aby móc ponownie korzystać z samochodu, który został czasowo wycofany z ruchu, należy przejść dodatkowe badanie techniczne pojazdu. Koszt takowego wynosi 94 zł.

Podsumowując – głównym celem nowych przepisów miały być oszczędności wynikające z niższej składki OC. I tak też jest, jednak koszty, które ponosi właściciel pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, studzą wynikający z tego optymizm. Suma ta opiewa na kwotę powyżej 200 zł, w przypadku rocznego wycofania z ruchu. Do tego należy doliczyć również koszt lawety, która potencjalnie zawiozłaby nasz samochód do stacji diagnostycznej, celem przeprowadzenia przeglądu przed przywróceniem do ruchu. Wychodzi więc na to, że iluzoryczne oszczędności są bardzo mocno okrojone. Czy zatem gra jest warta świeczki? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam.