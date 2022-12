Pierwotny, zgłoszony we wrześniu projekt zakładał zmianę art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Przepis ten wskazuje miejsca, w których obowiązuje zakaz sprzedaży , podawania i spożywania napojów alkoholowych. Oprócz placówek oświatowych i obiektów wojskowych w wykazie znajdują się środki i obiekty transportu publicznego. Od tego ostatniego punktu przewidziano jednak wiele wyjątków. Dotyczą one serwowania alkoholu na statkach morskich, lotniskach, pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych oraz w pociągach. W komunikacji kolejowej na trasach krajowych można sprzedawać tylko piwo i inne napoje z zawartością alkoholu do 4,5 proc., w połączeniach międzynarodowych takich ograniczeń już nie ma.