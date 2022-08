Szczególne uprawnienie do domagania się wydania zezwolenia – bez zgody właściciela terenu – przysługuje właścicielowi urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), tj. służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, i innych podobnych urządzeń, które nie są częścią składową nieruchomości , a wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego (urządzenia przesyłowe). Warunkiem złożenia takiego wniosku jest to, by drzewo lub krzew zagrażały funkcjonowaniu tych urządzeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot dopiero zamierza przystąpić do inwestycji związanej z budową urządzeń przesyłowych.