Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki absoluts-bikes and more – GmbH & Co. KG, która w serwisie Amazon sprzedawała charakterystyczne scyzoryki wielofunkcyjne szwajcarskiego producenta Victorinox. Oferty w serwisie nie zawierały żadnej informacji na temat gwarancji udzielanej przez spółkę absoluts lub przez inny podmiot. W rubryce zatytułowanej „Dalsze informacje techniczne” znajdował się jedynie link, za pomocą którego konsument mógł uzyskać dostęp do zredagowanej karty informacyjnej produktu.