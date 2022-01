Po drugie, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, grzywna w wysokości 1,5 tys. zł za jazdę bez uprawnień pojazdem niemechanicznym, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., jest dużo łagodniejsza w stosunku do poprzednich regulacji. Wszystko przez to, że do 1 stycznia art. 94 par. 1 penalizował prowadzenie pojazdu bez uprawnień, bez rozróżnienia na pojazdy mechaniczne i niemechaniczne. Nie było w nim wskazanej konkretnej kwoty górnej granicy grzywny, co oznacza, że na gruncie kodeksu wykroczeń sprzed nowelizacji zarówno prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, jak i prowadzenie roweru bez karty rowerowej zagrożone było grzywną w wysokości do 5 tys. zł.