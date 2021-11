Projektodawcy chcą jednocześnie usprawnić i dostosować do realiów świata cyfrowego postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o przyjęcie do CBZC. Zgodnie z nowymi przepisami będzie obowiązywać ich dodatkowy etap, polegający na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności informatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru. Jednocześnie jednak w przypadku kandydatów do nowej służby zrezygnowano z przeprowadzania testów wiedzy oraz sprawności fizycznej. Nie będą oni także przechodzić procesu adaptacji służbowej w oddziale prewencji policji. Projektodawcy argumentują, że zaproponowane procedury przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności policji jako pracodawcy.