Prowadzi to do wniosku, że dłużnik mający zadłużenie z tytułu składek odpowiada zasadniczo za zadłużenie swoim majątkiem odrębnym. Natomiast gdy dłużnik ten pozostaje w związku małżeńskim, to odpowiada również majątkiem wspólnym ‒ nabytym do majątku wspólnego z małżonkiem.