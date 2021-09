Jutro mija termin, w którym można wziąć udział w NSP, a wciąż wiele osób się nie spisało. Z danych GUS wynika, że do tej pory z obowiązku spisowego wywiązało się ok. 90 proc. obywateli. Wielu pozostawiło sobie wypełnienie ankiety na ostatnią chwilę, a teraz mogą mieć trudności, aby zdążyć.

– Usiłowałem skontaktować się z kimś, korzystając z infolinii, ale najpierw w ogóle nie mogłem się dodzwonić, potem odezwał się jedynie automat, podałem mój kod zamieszkania i mam czekać na telefon w sprawie spisu. To było wczoraj i do tej pory nikt do mnie nie oddzwonił – irytuje się jeden z naszych rozmówców.

Zbliża się termin zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego. To ostatni moment, by uniknąć kary

– Rzeczywiście jest teraz bardzo duże zainteresowanie spisem przez telefon – przyznaje Karolina Banaszek, rzecznik prasowy GUS. – Aby respondenci nie czekali na linii, zbieramy od nich numery kontaktowe po to, aby rachmistrz do nich oddzwonił. Do tych osób na pewno się ktoś odezwie. Spis rozpoczął się 1 kwietnia br., było pół roku, aby wypełnić obowiązek spisowy, niestety wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę, a teraz muszą po prostu poczekać – dodaje rzeczniczka.