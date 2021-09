Rzecznik podkreślił również, że skoro na podstawie innych przepisów (chodzi o art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) samorząd musi ustalić, jakie obowiązki nałożyć na właścicieli zwierząt domowych, by zapewnić ochronę przed nimi terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, to nie można regulować tej samej kwestii w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.