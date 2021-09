Jak przypomniał sąd , zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można żądać zmiany wysokości zasądzonych wcześniej alimentów, jeśli od czasu wyroku uległy zmianie istotne okoliczności. Świadczenia powinny natomiast być wypłacane aż do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie (niezależnie od tego, czy jest pełnoletnie, czy nie). Sąd uznał, że obniżenie alimentów, o które wniósł powód, jest uzasadnione. Z jednym poważnym zastrzeżeniem – dotyczy to jedynie miesięcy wakacyjnych, a nie całego roku, jak wnioskował o to w pozwie. Od czasu ustalenia wysokości świadczeń zmienił się bowiem harmonogram kontaktów, zgodnie z którym ojciec sprawuje w tym czasie opiekę nad córką, a więc ponosi również koszty jej utrzymania. Sąd wziął także pod uwagę fakt, że w wakacje dziewczynka nie uczęszcza na terapię i zajęcia z języka hiszpańskiego, które są istotną częścią wydatków w trakcie roku szkolnego. Nie przychylił się natomiast do żądania obniżenia alimentów również w pozostałych miesiącach. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, od czasu rozwodu nie zmniejszyły się koszty utrzymania małoletniej. Nie zmieniła ich również pandemia, bo choć część dodatkowych zajęć została w tym czasie zawieszona (np. joga), to w ich miejsce pojawiły się nowe wydatki. Na sytuację finansową powoda nie wpłynął natomiast znacząco fakt, że pozostaje w nowym związku i niedawno urodziło mu się dziecko. Nadal prowadzi bowiem agencję artystyczną, ma również możliwość wynajęcia dodatkowego odziedziczonego mieszkania w razie kłopotów finansowych. Wyrok jest nieprawomocny.