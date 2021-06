Rozstrzygnięcie zostało wydane w sprawie, w której mężczyzna zaskarżył do WSA kilka aktów prawa miejscowego, w tym uchwały rady miejskiej ustalającej statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Uzasadniając swój interes prawny do wniesienia skargi, wskazał, że jest on syndykiem masy upadłościowej, który został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w osobie pracownika ZGM. Tymczasem jego zdaniem zakład został utworzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza, że osoba pokrzywdzona nie była funkcjonariuszem publicznym.