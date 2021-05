Należy pamiętać, że zakaz dotyczy także papierosów elektronicznych.

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych:

Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć specjalne miejsce do palenia tzw. palarnię. Tam zakaz nie obowiązuje.

Gdzie? Palarnie można tworzyć w:

Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym, z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, ma możliwość wyłączyć spod zakazu palenia jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne w zakresie palenia papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych albo wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w odpowiednią wentylację - by dym nie przenikał do innych pomieszczeń.