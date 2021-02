Według resortu do uzyskania takiego efektu przyczyniła się reforma komornicza wprowadzona na początku 2019 r. "Nowe przepisy znacząco poprawiły skuteczność i zlikwidowały patologie, które obniżały zaufanie do komorników" - wskazało w przesłanym dokumencie ministerstwo.

Resort przekazał, że skuteczność ściągalności świadczeń alimentacyjnych wzrosła w 2020 r. do ponad 20 proc. "Ale nie tylko w tej dziedzinie działalność zreformowanej służby komorniczej przynosi bardzo dobre efekty. Pomimo pandemii koronawirusa i ograniczeń wynikających z ustaw covidowych, udało się utrzymać wysoki poziom skuteczności egzekucji" - wskazano.

Z informacji MS wynika, że skuteczność egzekucji wzrosła w 2020 roku o 7,8 proc. w porównaniu z 2018 r., czyli okresem sprzed reformy. "W 2020 r. wyniosła 23,5 proc. a w 2018 r. – 15,75 proc. Pomimo znacznych ograniczeń związanych z epidemią skuteczność egzekucji w ubiegłym roku była prawie na takim samym poziomie co rok wcześniej (różnica to zaledwie 0,14 proc.). W porównaniu z 2018 r. również w 2019 r. skuteczność egzekucji była zdecydowanie wyższa – o 7,9 proc." - czytamy w informacji MS.

Z kolei w sprawach alimentacyjnych skuteczność egzekucji w 2019 r. wynosiła 16,41 proc., a w 2020 r. już 20,1 proc. "To rekordowy wynik w ostatnich pięciu latach" - wskazał MS.

Jak podkreślił resort, ubiegły rok był też rekordowy pod względem wszystkich wyegzekwowanych kwot. "Komornicy odzyskali w sumie aż 9 mld 249 mln zł. To najwyższy wynik w historii - lepszy niż w 2019 r., kiedy suma wyegzekwowanych kwot wyniosła 9 mld 107 mln zł, jak też w 2018 r. (9 mld 18 mln zł). Do uzyskania takiego efektu przyczyniła się reforma komornicza wprowadzona na początku 2019 r. Nowe przepisy znacząco poprawiły skuteczność i zlikwidowały patologie, które obniżały zaufanie do komorników" - podkreśliło ministerstwo.