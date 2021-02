Chodzi o karę 20 tys. zł nałożoną w lutym 2020 r. na Szkołę Podstawową nr 2 w Gdańsku za zainstalowanie czytników linii papilarnych przed wejściem do szkolnej stołówki. Uczeń przykładał palec, skaner porównywał odcisk i identyfikował dziecko. Po przesłaniu informacji do systemu ten weryfikował, czy posiłek został opłacany. Jak podkreślała dyrekcja szkoły , rozwiązanie takie wprowadzono na prośbę samych rodziców. Dzieci gubiły bowiem stosowane wcześniej karty lub zapominały ich zabrać z domu. To zaś powodowało problemy. System biometryczny pozwalał zaś na łatwą identyfikację. Na jego użycie rodzice musieli jednak wyrazić pisemną zgodę. W roku szkolnym 2019/2020 z czytnika korzystało 680 uczniów. Rodzice czterech nie wyrazili na to zgody. Musieli oni czekać, aż do stołówki wejdą wszystkie dzieci używające czytnika i dopiero na końcu wpuszczano ich do środka, w inny sposób sprawdzając, czy mają opłacone posiłki.