Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu policjant każdorazowo ocenia zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Ma do tego kwestionariusz z kryteriami określonymi przez ustawodawcę. Mimo to Renata Durda pamięta ze szkoleń wątpliwości policjantów. Choćby co zrobić, kiedy sprawca przemocy jest pijany lub na dworze panuje mróz. Tym bardziej że może on zabrać ze sobą z domu jedynie przedmioty osobiste lub te, które są mu niezbędne do pracy. Ewentualnie psa lub kota, jeśli jest jego właścicielem. – Policjanci obawiają się skutków swoich działań. Jeśli jednak uda się utrzymać ten tryb działania, dojdziemy do 3000 nakazów i zakazów rocznie, a to oznacza realne wsparcie w zwalczaniu przemocy domowej – mówi Durda.