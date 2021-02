Jednak w sądzie zarówno I, jak i II instancji spółka przegrała, i to nie z powodów merytorycznych, ale bardziej formalnych. Pozew spółka skierowała bowiem przeciwko Skarbowi Państwa. Tymczasem dysponentem nieruchomości była ANR, którą w 2017 r. zastąpił Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR przejął wszystkie zadania w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości rolnych, będących w zasobach państwowych. Jak wcześniej agencja, tak też ośrodek były państwowymi osobami prawnymi, funkcjonującymi całkowicie samodzielnie. Pozew spółka skierowała zaś przeciwko Skarbowi Państwa, który miał obecnie reprezentować dyrektor KOWR. Stąd sądy uznały, że to nie Skarb Państwa powinien być stroną w sprawie, ale wyłącznie ośrodek, niejako „na własny rachunek”. Dlatego powództwo zostało oddalone ze względu na – jak to określono w uzasadnieniu – brak legitymacji biernej Skarbu Państwa.

Tej argumentacji nie przyjął jednak Sąd Najwyższy, który skargę oddalił. SN na wstępie podkreślił, że nie może być tu mowy o ograniczeniu prawa do sądu . Ustalenie, że strona pozwana występująca w danym procesie nie ma legitymacji biernej, czyli w istocie nie może być pozwaną w tej konkretnej sprawie, jest też rozstrzygnięciem co do istoty sprawy.

Stanowi on, że krajowy ośrodek, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.

– Tym samym jest on administratorem powierzonych mu nieruchomości i wykonuje całość obowiązków państwa w stosunku do nieruchomości. Działa we własnym imieniu. Nie jest to też statio fisci, ale państwowa osoba prawna. Mamy więc tu do czynienia z instytucją powiernictwa i to na podstawie ustawowej. To oznacza, że ośrodek, a wcześniej agencja, w pełni zastępują Skarb Państwa, także w procesie. Powództwo powinno być więc kierowane przeciwko KOWR, wcześniej ANR, a nie Skarbowi Państwa. Skoro zaś legitymacja agencji, a potem ośrodka nie budzi wątpliwości procesowych, to skarga musiała być oddalona – powiedziała sędzia Joanna Misztal-Konecka.