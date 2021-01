Na przykład w Legnicy na 356 interwencji w ubiegłym roku, 325 zakończyło się pouczeniem. Straż miejska w Toruniu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w związku z zanieczyszczaniem miejsc publicznych udzieliła tylko pouczeń – było ich 32. Wrocławska straż miejska na podstawie art. 145 k.w. wystawiła 900 mandatów i udzieliła 393 pouczeń. Do sądu trafiło 16 wniosków. W Katowicach strażnicy podjęli 434 interwencje i nałożyli 98 mandatów oraz udzielili 61 pouczeń, a trzy wnioski o ukaranie grzywną trafiły do sądu.

Projektowane przepisy pozostawiają taką możliwość. Interwencja nadal będzie mogła skończyć się pouczeniem. Jeśli jednak strażnik zdecyduje się ukarać śmiecącego, nałoży na niego mandat w wysokości co najmniej 300 zł. Zgodnie z dzisiejszym taryfikatorem mandat za zaśmiecanie np. chodnika to 50 zł.

Warto dodać, że po uchwaleniu nowych przepisów strażnik będzie mógł nałożyć mandat tylko do wysokości 500 zł. Karę grzywny powyżej tej kwoty (w wysokości do 5 tys. zł) będzie wymierzał sąd.

Daniel Chojnacki zaznacza, że jeśli nieodpowiednie postępowanie z odpadami, niezależnie od miejsca zdarzenia, może zagrozić zdrowiu lub życiu człowieka albo spowodować zanieczyszczenie środowiska, jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 183 kodeksu karnego). Rządowy projekt nowelizacji dodaje do powyższego przepisu nową sankcję karną. Osoba pozostawiająca odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania ma podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.