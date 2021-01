Sąd uznał, że transkrypcja aktu urodzenia, który zawiera dane po uzgodnieniu płci, nie może być uznana za sprzeczną z polskim prawem. Podkreślił, że w takich przypadkach powinno się odstępować od literalnej wykładni przepisów, ponieważ przynależność płciowa to chronione dobro osobiste. A skoro tak, to nie powinno się zmuszać osoby – która nie tylko czuje się przynależna do innej płci, ale dokonała także operacyjnej zmiany – do odgrywania roli społecznej sprzecznej z płcią ujawnioną w akcie urodzenia.