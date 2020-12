Z tego powodu e-sklepy mogą poprzestawać na oświadczeniach samych kupujących. W niektórych już pojawiały się specjalne checkboxy z pytaniem o zawodowy charakter zakupów. Jeśli indywidualny przedsiębiorca zaznaczy opcję wskazującą, że nie mają one zawodowego charakteru, to będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Tyle że nawet jeśli tego nie zrobi, a po jakimś czasie dojdzie do wniosku, że chce zwrócić towar, to nadal będzie mógł to zrobić, bo przepisy nie uzależniają skorzystania z tego uprawnienia od składania oświadczeń. I w drugą stronę – jeśli przedsiębiorca zaznaczy odpowiedni checkbox, a sprzedawca dojdzie do wniosku, że umowa ma charakter zawodowy, to będzie mógł odmówić zwrotu zapłaty.