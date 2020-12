"Myślę, że minęło już wystarczająco czasu, żeby przygotować takie uzasadnienie" - powiedział we wtorek na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, spytany o datę publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z konstytucją zapisu legalności przerwania ciąży z przyczyn embriopatologicznych.

Wyrok ten został ogłoszony 22 października, co wywołało falę protestów i demonstracji, których głównym organizatorem był Ogólnopolski Strajk Kobiet. Do dzisiaj orzeczenie to nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

"Sam się trochę dziwię, że zajmuje to Trybunałowi tyle czasu, ale przypuszczam, że to będzie gdzieś kwestia stycznia" - ocenił Terlecki. Zaznaczył jednak, że "trzeba o to pytać Trybunał Konstytucyjny".