Izby we Wrocławiu i Krakowie odbyły zgromadzenia w trybie hybrydowym: część osób uprawnionych wzięła udział w obradach w sposób bezpośredni, w miejscu zwołania zgromadzenia, a dla pozostałych została zapewniona transmisja obrad i głosowanie online. Obecny regulamin przewiduje możliwość transmisji przebiegu obrad przy zapewnieniu identyfikacji odbiorców oraz głosowania przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów, z których to możliwości izby we Wrocławiu i Krakowie skorzystały. Tym niemniej są wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia zgromadzeń wyłącznie w trybie zdalnym oraz stosowania przepisów regulaminu do organizacji przebiegu obrad i wyborów w tym trybie. Obecne przepisy regulują przebieg obrad i wyborów w czasie sesji plenarnych i mogą być stosowane do prac w trybie zdalnym jednie odpowiednio, tak aby odpowiadały warunkom korzystania ze środków porozumiewania się na odległość. Naszym zamiarem jest wprowadzenie jasnej regulacji, aby zasady obrad i wyborów w czasie zgromadzeń obywających się w trybie zdalnym wynikały wprost z przepisów regulaminu.