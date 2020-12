Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw . Do Sejmu trafił on wraz z autopoprawką w zeszłym tygodniu. W noweli, wśród licznych propozycji zmian, znalazły się także te postulowane od września przez adwokaturę.

W praktyce do art. 14ha obecnej tarczy zostaną dodane kolejne ustępy. Pierwszy z nich ma pozwolić izbom adwokackim w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego organizować zgromadzenia „w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

To postęp w stosunku do pierwotnego projektu, który mówił o braku „jednoczesnej obecności”. Pojęcie to rodziło pewne wątpliwości, bo choć obradujący zdalnie delegaci nie muszą być obecni w tym samym miejscu, to jednak muszą zasiąść przed komputerami w tym samym czasie, a więc „jednocześnie”. Przepis wciąż odnosi się jednak tylko do zgromadzeń izbowych, nie wiadomo więc, czy będzie miał zastosowanie także w przypadku Krajowego Zjazdu Adwokatury.