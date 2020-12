Sejm przyjął dwie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o KSSiP

Dwie zaproponowane w końcu listopada poprawki do zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przyjął w czwartek Sejm. Nowelizacja dostosowująca zapisy ws. aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa trafi teraz do prezydenta.