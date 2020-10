Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do noweli o ochronie zwierząt

36 poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego drobiu oraz umożliwiającą hodowlę zwierząt na futra na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r. i prowadzenie uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2025 r.