Śledczy zamierzają przedstawić sędziemu zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

"Sędzia Ryszard F. – Przewodniczący jednego z Wydziałów Sądu Okręgowego w Rybniku został wczoraj wieczorem zatrzymany w związku ujęciem go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Przeprowadzone badanie wykazało u sędziego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu" - poinformowała PK w przesłanym PAP komunikacie.

Wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu skierował po południu Wydział Spraw Wewnętrznych PK. Trafił on do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Uchylenie immunitetu umożliwi przedstawienie sędziemu zarzutu popełniania przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – podał Dział Prasowy PK.

Jak informowała wcześniej policja, do kolizji doszło we wtorek w godzinach wieczornych przy ul. Gliwickiej w Rybniku. Kierujący samochodem sędzia najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, który skręcał w lewo. Kierujący tym drugim autem 81-latek doznał obrażeń ręki.

Prokuratorzy, w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym w Katowicach, zdecydowali o zatrzymaniu sprawcy kolizji. Badanie potwierdziło, że był pod wpływem alkoholu.

Zgodnie ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia – którego chroni immunitet - nie może być zatrzymany, ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy ujęcia na gorącym uczynku, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego sądu apelacyjnego. Może on nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego.

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandra Janas potwierdziła w środę przed południem, że prezes tego sądu zgodził się na zatrzymanie sędziego i nie zdecydował o jego natychmiastowym zwolnieniu. O całej sytuacji została powiadomiona Krajowa Rada Sądownictwa, minister sprawiedliwości i I prezes Sądu Najwyższego.

Jeśli sędziemu zostanie uchylony immunitet - zgodę na to musi wydać sąd dyscyplinarny - usłyszy zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

O ewentualnym zawieszeniu sędziego w wykonywaniu obowiązków zdecyduje prezes Sądu Okręgowego w Rybniku.