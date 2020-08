Nasze państwo nie lubi odmienności. Kiedy tylko może, zachowuje się, jakby ta nie istniała. A że istnieje, przekonujemy się codziennie. Ostatnio nader obrazowo przy sprawie Margot/Michała Sz. Pozostawmy na boku same zarzuty, które stały się podstawą tymczasowego aresztowania, a także np. kwestię stopnia szkodliwości czynu, którego zatrzymana miała się dopuścić. Jeśli złamała prawo, powinna odpowiedzieć, to jasne. A o tym, czy złamała, powinien zdecydować sąd i zapewne tak się stanie. Co do zasadności aresztowania nie mnie się wypowiadać, bo nie znam uzasadnienia, a wypowiedzi prokuratury na jego temat nie muszą być miarodajne, skoro jest ona stroną postępowania (na temat jawności takich postanowień pisaliśmy tydzień temu).