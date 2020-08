Komisarz ds. równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca o odrzuceniu sześciu wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". W ich składanie, jak wskazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące "stref wolnych od LGBTI" lub "praw rodzinnych".

Minister sprawiedliwości na wtorkowej konferencji prasowej w siedzibie resortu, zapowiedzianej pod tytułem "Wsparcie dla gmin skrzywdzonych przez komisarz Dalli" mówił m.in. o związanej z taką decyzją sytuacją gminy Tuchów (woj. małopolskie).

Jego zdaniem, radni tej gminy stali się przedmiotem unijnych sankcji ponieważ "mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny, wolności, tradycji, decydowania rodziców o wychowaniu ich dzieci". Kwota, której nie przyznano gminie, to - jak mówił Ziobro - ok 80 tys. zł.

"Mamy dobrą wiadomość dla tej gminy, ale też i w przyszłości dla każdej gminy, która byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych" - podkreślił minister. Jak wyjaśnił, resort sprawiedliwości uwzględnił wniosek gminy Tuchów o wsparcie finansowe i przyznał jej kwotę trzykrotnie wyższą niż tę, którą "odebrała pani Dalli". Przedstawiciele gminy Tuchów odebrali symboliczny czek na kwotę 250 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać spożytkowane na rzecz ochotniczych straży pożarnych, które "zajmują się bezpośrednio bezpieczeństwem i pomocą udzielaną mieszkańcom".

W ocenie Ziobry, to wsparcie ma wymiar podwójny. "Udzielamy wsparcia dla gminy, która ma tu agendę prorodzinną i angażuje się we wsparcie dobrze funkcjonujących rodzin, sprzeciwiając się narzucaniu sprzecznej z polską kulturą, tradycją, ale też i polskim porządkiem prawnym, ideologii LGBT+, ideologii gender, którą forsuje Komisja Europejska" - powiedział. Dodał też, że wspierane są działania dla mieszkańców, związane z "szeroko zakreśloną misją zapobiegania przestępczości".

Ziobro poinformował ponadto, że w sprawie tej wystąpi także do szefa rządu. "Skieruję wniosek do pana premiera Morawieckiego, abyśmy pomyśleli nad stworzeniem takiego stałego mechanizmu wsparcia dla tych gmin, które - zgodnie z zapowiedziami pani komisarz Dalli - mają być w przyszłości szykanowane ewentualnie za to, że wspierają politykę prorodzinną, za to, że udzielą wsparcia dla tradycyjnie rozumianej rodziny, czyli związku między kobietą i mężczyzną. (...) Dlatego, że chcą gwarantować, aby to rodzice mieli wpływ na kształt wychowania i edukacji swoich własnych dzieci" - zapowiedział.

"Takie gminy muszą wiedzieć, że polskie państwo stoi za nimi" – dodał Ziobro, określając przy tym unijnych polityków jako "rozgorączkowanych", którzy działają "wbrew elementarnym zasadom".

Głos w tej sprawie zabrał także wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Uchwała gminy Tuchów, podobnie jak wielu polskich samorządów, nie ma charakteru dyskryminującej, jak wynikało z wypowiedzi pani komisarz Dalli oraz polityków komisji europejskiej" – powiedział. Według Romanowskiego, w uchwale przyjętej przez gminę Tuchów były zapisy "wprost odwołują się do polskiego standardu prawnego, ochrony rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa i prawa do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami".

Działania, z którymi się spotkała m.in. gmina Tuchów określił jako "sprzeczne z regulacjami traktatowymi Unii Europejskiej. Nie będzie zgody państwa polskiego na to, żeby naruszać traktaty ze szkodą dla gmin, które w tak wspaniały sposób wspierają polską rodzinę".

Radni z Tuchowa, którym minister Romanowski wręczył symboliczny czek na kwotę 250 tysięcy złotych podziękowali i zapewnili, że pieniądze zostaną "w bardzo dobry sposób spożytkowane". Jeden z przedstawicieli samorządu Mateusz Janiczek dodał, że przyjęcie uchwały nie miało na celu dyskryminowania jakiejkolwiek grupy. "Nie chcemy nikogo szykanować, chcemy stanąć w obronie polskiej rodziny. Tylko to nam przyświecało, gdy podejmowaliśmy tę uchwałę" – powiedział. Oświadczył, że radni Rady Miejskiej w Tuchowie nie wycofają się z podjętej uchwały mimo "różnych nacisków", bo – jak podkreślił – "polska tradycja i wartości chrześcijańskie są bezcenne".

Podczas konferencji minister Ziobro poinformował, że na ten moment wsparciem resortu sprawiedliwości została objęta tylko jedna gmina. Początkowo mówiło się o sześciu samorządach, które ze względu na przyjęte uchwały miały zostać pozbawione unijnych środków. Ustalono, że pozostałe gminy albo nie ubiegały się o środki z UE, albo nie zostały im przyznane, chociaż nie podejmowały uchwał o tzw. strefach bez LGBT+.

"Wiele wskazuje na to, że tych kolejnych samorządów nie ma. Staraliśmy się ustalić, czy są jeszcze jakieś inne samorządy, o których wspominała pani komisarz Dalli. Jeżeli takie ustalimy, wyciągniemy do nich rękę" – zapewnił minister sprawiedliwości.