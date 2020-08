Od początku pandemii arbitrzy zorganizowali również 21 telekonferencji, w czasie których omawiano sprawy organizacyjne dotyczące toczących się przed SA KIG sporów, poinformowano.



"Rozprawy online wciąż są w kalendarzu arbitrów SA KIG - do końca września br. zaplanowano już dwie wideorozprawy oraz jedno posiedzenie mieszane; w tym czasie odbędzie się także 15 tradycyjnych posiedzeń" - czytamy w komunikacie.



W arbitrażu międzynarodowym, już przed pandemią koronawirsa, wszelkie sprawy organizacyjne rozwiązywano za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji. Tylko sama rozprawa, czyli punkt kulminacyjny postępowania arbitrażowego, odbywała się w tradycyjny sposób. W czasie pandemii wszystkie duże instytucje arbitrażowe do świata wirtualnego przeniosły całość postępowania arbitrażowego - w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest na tym polu prekursorem. W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem SA KIG działał nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a postępowania online stały się tu standardem, podkreślono.



"Możliwość prowadzenia rozpraw online istnieje w naszym sądzie od 2015 roku. Realne zainteresowanie tą formą rozstrzygania sporów pojawiło się jednak dopiero po wybuchu pandemii - pierwszą rozprawę online zorganizowaliśmy na początku kwietnia br. W siedzibie sądu obecny był wówczas tylko sekretarz. Arbitrzy, strony postępowania i ich pełnomocnicy łączyli się za pośrednictwem wideokonferencji. Cała korespondencja prowadzona była w formie elektronicznej. Aktualnie, gdy wróciliśmy już także do tradycyjnych posiedzeń, obie formy rozpatrywania sporów cieszą się podobnym zainteresowaniem - czyli mniej więcej połowa odbywa się na sali, a połowa online. Chcielibyśmy, aby także po ustaniu pandemii koronawirusa, część spraw nadal mogła być rozpatrywana na odległość, dlatego planujemy wprowadzenie rozwiązań, które takie procedowanie jeszcze bardziej ułatwią. Oczywiście, tradycyjnych rozpraw całkowicie wyeliminować się nie da - zawsze pozostaną sprawy, które choćby ze względu na stopień skomplikowania, lepiej procedować na sali" - powiedziała dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Agnieszka Durlik, cytowana w komunikacie.



SA KIG dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o regulamin arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych - z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2 - strony mogą uzgadniać zmianę terminów.



Sąd przygotował rekomendacje dotyczące przeprowadzenia rozpraw w formie wideokonferencji oraz instrukcję dla uczestników postępowań online. Strony mają też możliwość wyboru oprogramowania - najczęściej akceptowany jest popularny Zoom, podsumowano.