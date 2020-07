Do złożenia takiego wniosku trzeba mieć profil zaufany, czyli bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej, oraz cyfrowe zdjęcie. Wniosek składa się poprzez rządowy portal gov.pl. Na odbiór dokumentu trzeba będzie poczekać maksymalnie 30 dni. Często zdarza się, że jest gotowy wcześniej.

"Aby sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru nie trzeba dzwonić do urzędu, czy regularnie go odwiedzać. Wystarczy skorzystać z e-usługi Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy. To bardzo proste. Jedyne, czego potrzebujemy to numer złożonego wniosku" – poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

MC przypomina, że dowód osobisty, który można wyrobić także dla dziecka, może zastąpić paszport przy podróżach do krajów Unii Europejskiej. Wyrobienie dowodu dla dziecka jest bezpłatne. Jest on ważny 5 lat – jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, 10 lat – jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Według MC tylko w czerwcu rodzice lub opiekunowie złożyli online ponad 10 tysięcy wniosków o dowód osobisty dla dziecka.

Resort apeluje też w komunikacie o instalowanie aplikacji ProteGO Safe, która powiadamia o kontakcie z koronawirusem. "Dzięki niej, jeśli w trakcie wyjazdu spotkacie kogoś kto będzie chory, odpowiednia informacja wraz ze wskazówkami, co w takiej sytuacji – szybko do Was dotrze" - zwraca uwagę resort.