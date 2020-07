Czym są ograniczone prawa rzeczowe?

Ograniczone prawa rzeczowe to tzw. prawa na rzeczy cudzej. Zgodnie z Kodeksem cywilnym należą do nich: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Polegają one na korzystaniu z rzeczy, gwarantując władztwo nad nimi uprawnionemu (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) lub zapewniają możliwość zaspokojenia wierzytelności z rzeczy obciążonej (hipoteka i zastaw).

Katalog

Katalog ograniczonych praw rzeczowych jest zamknięty i tworzą go:

użytkowanie,

służebność,

zastaw,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

hipoteka

Czym charakteryzują się ograniczone prawa rzeczowe?

Specyfika opisywanych praw wyraża się w fakcie, że:

są prawami majątkowymi,

dotyczą one rzeczy, tylko w wyjątkowych przypadkach ich przedmiot stanowią prawa,

mają bezwzględny charakter - są skuteczne względem wszystkich osób. Przysługują wyłącznie uprawnionemu, co powinno być uszanowane przez osoby postronne zobowiązane do nieingerowania w ich obszar.

Jak powstaje ograniczone prawo rzeczowe?

Ograniczone prawo rzeczowe może powstać w wyniku:

umowy właściciela z osobą, która to prawo nabywa (np. hipoteka, zastaw),

orzeczenia sądowego (np. w przypadku ustanowienia służebności gruntowej),

decyzji administracyjnej (np. służebność drogi koniecznej przy podziale nieruchomości),

zasiedzenia (w przypadku służebności gruntowych).

Ograniczone prawo rzeczowe może być przeniesione na inną osobę. Jeśli dotyczy nieruchomości, potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą, natomiast w sytuacji, gdy zostało ujawnione w księdze wieczystej – wpis do księgi (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Kiedy prawo rzeczowe wygasa?

Ograniczone prawo rzeczowe wygasa:

w razie wygaśnięcia zabezpieczonej tym prawem wierzytelności,

jeśli uprawniony zrzeknie się go – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej; jeśli prawo było ujawnione w księdze wieczystej – do jego wygaśnięcia potrzebne jest też wykreślenie z księgi wieczystej,

jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej,

jeśli jest prawem terminowym – po upływie terminu, na jaki zostało ustanowione (np. użytkowanie),

wskutek jego niewykonania przez 10 lat (dotyczy użytkowania i służebności gruntowej),

z chwilą śmierci uprawnionego (służebność osobista),

z mocy wyroku sądowego, decyzji administracyjnej.

Czym jest pierwszeństwo praw rzeczowych?

Jeśli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej. Pierwszeństwo praw może być zmienione, ale potrzebna jest do tego umowa między osobą, której prawo ma ustąpić pierwszeństwa, a osobą, której prawo ma to pierwszeństwo uzyskać. Jeżeli chociaż jedno z tych praw ujawniono w księdze wieczystej, potrzebny jest także wpis do księgi.