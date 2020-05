Akty powołania na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej wręczone zostały przez Prezydenta RP we wtorek. Jak zaznaczył podczas uroczystości Andrzej Duda, decyzja o powołaniu na stanowisko Małgorzaty Manowskiej i Andrzeja Laskowskiego wynika z prerogatywy przynależnej głowie państwa, zgodnie z Konstytucją.

"Jest to bardzo ważny moment również dla polskiego państwa, ponieważ Sąd Najwyższy odgrywa w Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie ważną rolę jako jeden z najważniejszych elementów trzeciej władzy. Trzeciej władzy, którą są sądy i trybunały, a wśród nich SN obok TK i Naczelnego Sądu Administracyjnego" – powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że SN to jeden z trzech najważniejszych podmiotów władzy sądowej, w którym sędziowie zajmują się najważniejszymi państwowymi sprawami w danym obszarze wymiaru sprawiedliwości. "Jest to sąd, na który zwróconych jest wiele oczu w kraju, nie tylko oczu obywateli" – mówił prezydent. Podkreślił również, że cieszy się z wyboru kandydatów. "Cieszę się z tego wyboru i z tego momentu, kiedy Państwo obejmujecie swoje urzędy, nie tylko ze względu na to, że zapełnione zostają te bardzo ważne miejsca, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi podmiotami jakimi jest SN i Izba Karna w SN, ale cieszę cię również z samego wyboru, z tego kto obejmuje te urzędy. Jesteście Państwo obydwoje sędziami od samego początku swojej kariery prawniczej" – zaznaczył prezydent.