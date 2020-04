- Nigdy też nie było takiej sytuacji, by instytucje nie współpracowały z SN a kolaborowały z politykami. Nie było też takiej sytuacji, by władza uchwała lała akty prawne, by usunąć I prezesa SN. Gersdrorf przetrwała i ataki na SN i na nią osobiście. Nigdy też wcześniej, ani w historii SN, ani stowarzyszenia Iustitia, nigdy nie było tak dobrej współpracy pomiędzy nami. Zdarzały się różnice zdań, ale kierowaliśmy się wspólnymi wartościami. Koniec kadencji I prezesa SN to żaden koniec. SN jest w każdym z nas, jest w każdym sędzi. Będziemy bronić nadal konstytucji. Historia dzieje się w każdym najmniejszym siądzie w Polsce - podkreślił Markiewicz.

I dodał. - Iusitia nie da się kupić, ani zastraszyć. Mamy zamiar dotrzymać tego słowa i obiecuję, że tak się stanie. Marsz ku niezależności trwa i mam nadzieję, że pani prof. Gersdorf będzie dalej z nami w tym marszu uczestniczyła. Sędziowie, ta walka jest do wygrania. Są rzeczy, które możemy zrobić sami. Zróbmy to, dla wszystkich obywateli, którzy wierzą w sprawiedliwość - mówił prezes "Iustitii"

Dalej przemówiła sędzia Małgorzata Gersdorf. - Mam to szczęście, że mogłam współpracować z tyloma wspaniałymi ludźmi, którzy reprezentowali taki sam honor i prawość jak ja. Chciałabym podziękować także sędziom sądów SN. Znalazłam się w doborowym towarzyskie: intelektualnie, emocjonalnie, honorowo i co do prawości. Miałam szczęście, że miałam tyle osób, że miałam takie wsparcie. - Muszę się pochwalić: w SN jest też najlepsza kancelaria prawna jaką widziałam. Za to wszystko dziękuję.

- Mam szczęście do wszystkich, którzy mnie wspierają i dają mi siłę i energię. Muszę być odważna, muszę być fighterem. Bo ja jestem raczej taka kucharka, bardzo lubię gotować. Trudna przyszłość czeka Sąd Najwyższy. Trudna, ale dobra - zakończyła swoją wypowiedź Gersdorf.

Konferencję zamknął Krystian Markiewicz. - Powołanie politycznego namiestnika do SN na podstawie ustawy kagańcowej jest skandaliczne. My jednak gwarantujemy razem z tysiącami sędziów w całej Polsce, że będziemy bronić niezależności - podkreślił prezes.