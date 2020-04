Prezes PFR Paweł Borys w wywiadzie dla DGP tłumaczył, że „jeśli to polski podatnik pośrednio gwarantuje pieniądze, które mają trafić do firm, to dobrze byłoby, aby beneficjenci tej pomocy również tu płacili podatki”. To ucina dyskusję, kto może liczyć na wsparcie.źródło: ShutterStock