O wyznaczeniu przez IX Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Olsztynie nowego terminu rozprawy apelacyjnej w sprawie, w której orzeczono m.in. o grzywnie wobec szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej, poinformował we wtorek w komunikacie przesłanym PAP rzecznik prasowy tego sądu sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Chodzi o głośną medialnie apelację, dotyczącą sporu funduszu inwestycyjnego z osobą fizyczną o zapłatę, którą rozpoznawał wcześniej olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn. W listopadzie ubiegłego roku uznał on za konieczne zbadanie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym wówczas postanowieniu Juszczyszyn nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

Skutkowało to decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu sędziego od orzekania na miesiąc, zaś na początku lutego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, orzekając w II instancji, zawiesiła w czynnościach Juszczyszyna w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym oraz obniżyła o 40 proc. jego wynagrodzenie na czas trwania tego zawieszenia.

Jak poinformował we wtorek sędzia Dąbrowski-Żegalski, sprawa została przydzielona nowemu sędziemu referentowi, z uwagi na niedawną uchwałę Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania spraw przydzielonych mu do orzekania w okresie delegowania do tego sądu.

"Sędzia referent w powyższej sprawie wydała zarządzenie, którym wyznaczyła termin rozprawy apelacyjnej na dzień 22 maja 2020 r. (...). Nadmienię, że to najbliższy możliwy do wyznaczenia termin rozprawy, który wynika ze znacznego obciążenia sędzi Agnieszki Żegarskiej innymi sprawami do rozpoznania" - wyjaśnił rzecznik olsztyńskiego sądu.

Poinformował jednocześnie, że wszelkie dalsze decyzje procesowe w tej sprawie będą podejmowane przez nowego sędziego referenta "na bieżąco na posiedzeniu lub rozprawie".

Na ostatniej rozprawie, która odbyła się 24 stycznia, sędzia Juszczyszyn nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu m.in. za to, że odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS. Wezwał też wtedy - pod groźbą grzywny - ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do przedstawienia sądowi korespondencji z marszałkiem Sejmu ws. potwierdzenia statusu sędziego osób zgłaszających kandydata do KRS. W ubiegłym tygodniu rzecznik olsztyńskiego SO informował, że w przesłanym do sądu piśmie resort odmówił przedstawienia tej korespondencji.

W miniony piątek na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia sędziów-kandydatów do KRS i listy sędziów, którzy udzielili im poparcia. Jak zaznaczył CIS, w związku z wyrokiem WSA "odpadła przeszkoda prawna" dla udostępnienia tych list. Nieco wcześniej WSA opublikował pisemne uzasadnienia dwóch wyroków uchylających postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wstrzymywało upublicznienie tych list.