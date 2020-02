"Rzeczpospolita" przypomina, że roczną opłatę za użytkowanie wieczyste płaci się do końca marca danego roku.

Jak pisze dziennik, wiele osób nie otrzymało jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Niektórzy, choć mają ten dokument, jeszcze nie uregulowali opłaty przekształceniowej, bo np. czekają na jej wyliczenie. Dlatego wielu właścicieli mieszkań i domów ma wątpliwości, czy w 2020 r. musi płacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste czy nie.

"Zdecydowana większość osób, które czekają na zaświadczenie, nie musi płacić rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wystarczy, że adres swojej nieruchomości znajdą w przeglądarce http:// www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/. Wtedy mają pewność, że zaświadczenie dostaną. Muszą jedynie uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Do tej pory przesłaliśmy je do 88 proc. warszawiaków. Do końca pierwszego półrocza powinni je otrzymać wszyscy, którzy się przekształcili, z wyjątkiem kilku procent trudnych przypadków, których wyjaśnienie będzie wymagało czasu" - tłumaczy Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy, cytowany przez "Rzeczpospolitą". (PAP)