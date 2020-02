Studenci prawa UJ z apelem do władz o przeciwdziałanie dualizmowi prawnemu w Polsce

"Niepokoi nas instrumentalne traktowanie prawa oraz wprowadzanie poważnych zmian ustrojowych bez poszukiwania społecznego konsensusu. Zwracamy się do studentów, organizacji studenckich oraz do wszystkich obywateli, którzy podzielają nasze obawy o przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, o poparcie naszego apelu." - czytamy w stanowisku.źródło: ShutterStock

Studenci apelują o podjęcie działań przeciwdziałających poszerzającemu się dualizmowi prawnemu w Polsce, respektowanie prawa UE, prezydenckie weto do ustawy kagańcowej i dążenie do konsensusu społecznego przy zmianach w sądownictwie. Apel skierowany został do prezydenta i ministra absolwentów prawa na UJ.