Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne prezes Małgorzaty Gersdorf, która poprosiła o zbadanie statusu sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. SN był zdania, że sędziowie powołani przy udziale nowej KRS nie mogą orzekać. Jednocześnie ogłosił, że uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

"Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia; w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania" - stwierdził S.

"W uchwale chodzi o to, by na przyszłość istniał mechanizm sprawdzający, czy wydawane orzeczenie jest ważne.

"Sądy mogą być mniej lub bardziej sprawne, ale jeśli przestają być bezstronnymi, nie wiadomo po co są. SN nie ma złudzeń. Chaosu i niepewności wprowadzonych przez zmiany w KRS i otoczenie ustrojowe nie da się zlikwidować uchwała SN. Możemy tylko kontrolować chaos, który się wydarzył. Nie jesteśmy ustawodawca, ale możemy wskazać swoisty wentyl bezpieczeństwa, by chaos się nie pogłębiał. Trzeba podkreślić że to nie działa wstecz, ale od ogłoszenia. Na przyszłość. Sędziowie SN powołani w wadliwych procedurach nie powinni się podejmować orzekania, bo ich orzeczenia będą skażone. Będą miały wadę" - referował sędzia SN Włodzimierz Wróbel.