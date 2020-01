Komisja usłyszała mniej więcej to, co znalazło się w naszych opiniach o ustawie, a potem na temat projektu poprawionej już ustawy, bo na etapie prac sejmowych wprowadzono do niej poprawki. Uważamy, że ta ustawa to złe rozwiązanie problemu, który rzeczywiście istnieje – powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

Rzecznik dodał, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego w rozmowie z przedstawicielami komisji, jako jeden z krytykowanych aspektów ustawy, wskazała skrępowanie swobody orzekania sędziów.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się w piątek (10.01) również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.