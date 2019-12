Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz udostępnił we wtorek listę sędziów SN nominowanych przez Radę Państwa PRL. Zdaniem sędziego konieczne ustalenie jest "wszystkich istotnych okoliczności", które mogą wzbudzić wątpliwości co do niezależności sądu.źródło: ShutterStock