Marcin Frąckowiak, radca prawny Satkowski i Wspólnicy uważa, że dzisiaj prawo pracy, to jest dziedzina, która łączy ludzi. Każdy prawnik musi być uczciwy. Dla Frąckowiaka prawnik, który wykonuje zawód z powołaniem, to osoba dbająca o dobro klienta.

- Nagroda Rising Stars jest największym wyróżnieniem w mojej karierze zawodowej. Ona ma dla mnie ogromne znaczenie. Jestem dumny z działalności społecznej. Jeżdżę, rozmawiam z pracodawcami, staram się zrozumieć prawo dzięki nim, bo oni patrzą na to zawsze z innej perspektywy. Jeżeli tworzymy prawo pracy, to musimy rozmawiać z pracownikami, pracodawcami i dopiero później siadać do pisania ustaw. Wtedy to ma wartość – mówi Marcin Frąckowiak, radca prawny Satkowski i Wspólnicy.