- Nie ma w polskim systemie prawnym możliwości podpisania rozwodu administracyjnego poza sądem - tłumaczy radca prawny Katarzyna Zdunek-Dróżdż. - Ale małżonkowie mogą złożyć pozew o rozwód i będzie on skuteczny, kiedy nastąpił pomiędzy nimi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi o rozpad więzi, które polskie prawo uznaje za więzi małżeńskie – emocjonalną, fizyczną i gospodarczą.

Kiedy rozkład nastąpi w zakresie więzi gospodarczej? - Gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie gromadzą wspólnie dochodów, nie prowadzą wspólnie kuchni, nie opiekują się dziećmi. Zdunek-Dróżdż podkreśla, że nie muszą się od siebie wyprowadzić, by sąd orzekł rozpad więzi gospodarczych. Jest też więź fizyczna, czyli bliskość, relacje seksualne oraz emocjonalna - najtrudniej mierzalna, jak mówi Katarzyna Zdunek-Dróżdż, ale najważniejsza dla istnienia małżeństwa. - To od niej zależy czy nadal istnieje małżeństwo pomiędzy dwiema osobami. Sprowadza się ona do miłości i szacunku, a jeśli tego zabraknie, to nawet jeśli jest więź gospodarcza, sąd może orzec rozwód.

Co to znaczy, że rozkład jest trwały?

Czy rozkład trwały jest przesłanką do rozwodu?

Co to są przesłanki pozytywne i negatywne?

