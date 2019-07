Państwo ma obronić obywatela. I tyle [OPINIA]

Od sporów nie uciekniemy, są naturalne. Po to mamy prawo i procedury, by te spory przynajmniej częściowo rozwiązywać.

C hoć trwa to już od jakiegoś czasu, to jednak w ostatnich dniach szczególnie żyjemy wystąpieniami przeciwko środowisku LGBT. Kiedy obserwuję takie sytuacje, jak przemoc przy okazji parady równości w Białymstoku, to korci mnie do ostrej publicystyki, a nie prawnych rozważań. Kiedy widzę tych pogubionych wyrostków i ich starszych kolegów, którzy już wyrośli na chuliganów i bandytów napadających na ludzi, jestem świadom ryzyka popadnięcia w amatorskie psychologizowanie. Bo przecież mam silne przekonanie, że to, kogo biją, nie ma dla nich większego znaczenia. Biją się też wszak często nawzajem. Wystarcza kibicowanie innej drużynie, czasem nawet z tego samego miasta. A co dopiero, kiedy ta inność jest większa i kiedy słyszą zachętę do „obrony przed czymś, przed kimś”, do „zrobienia z czymś czy kimś porządku”. Zachęta nie musi być podżeganiem („pobij tego i tego”). Jako zachętę odbierają tworzenie wokół jakiejś grupy tej szczególnej atmosfery – niechęci, oskarżeń, zagrożenia – czyli wskazanie palcem, kto inny, zły, kto wróg, kto obcy. Ale zachęca także atmosfera przyzwolenia, tego „mrugania okiem” jak w reklamie pewnej łódki o nazwie wódki. Że niby nie pochwalamy, no ale jakoś tak, po ludzku rozumiemy (np. Beata Mazurek po pobiciu działacza KOD w Radomiu).

I to wystarczy. Bandyci leją „innego” czy to z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, czy to religii lub orientacji seksualnej. I tego właśnie jesteśmy świadkami, nawet jeśli nie bezpośredniego zachęcania, to tworzenia atmosfery dla bandytów do rozprawy z przedstawicielami pewnej grupy. I oczywiście żaden polityk, który przecież atakuje samiutką „ideologię”, a nie konkretnych ludzi, nie przyzna, że jego słowa mogą zachęcać do przemocy. I oczywiście żaden ksiądz, który wzywa do obrony „wartości”, nie uważa, by wzywał do bicia bliźnich (czy może nawet do zabijania, jako rzecze Stary Testament – bo przecież za cytowanie „niewinnego” fragmentu o zabijaniu pracę stracił pracownik IKEA).

Odpowiedzialnych brak

Jakoś nie ma chętnych do przyznania się do związków z przemocą, więcej, przemoc nawet potępiamy. Mało? Zdecydowanie potępiamy! A może nawet przeciwko twierdzącym, że tworzymy klimat ułatwiający przemoc, wytoczymy działa prawne, jak to zrobiła Telewizja Polska, pozywając za rozważania na temat wpływu hejtu, który się lał z jej anteny na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, na wybór jego właśnie przez zabójcę.

A jeśli na świecie napiszą (ostatnio duży artykuł Ricka Noacka w „Washington Post”, przedrukowany także w „Independent”), że w Polsce rośnie fala nienawiści wobec osób LGBT, o których lider obozu rządzącego powiedział (w kwietniu we Włocławku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego), że wraz z ideologią gender „zagrażają naszej tożsamości, naszemu narodowi, jego trwaniu, a więc i państwu polskiemu”, to jest to przecież niesprawiedliwy atak – lewackich zapewne – mediów na Polskę i Polaków. Bo przecież to właśnie Polska i Polacy, jak uświadomiła dwa tygodnie temu europosłom ich koleżanka z ław parlamentarnych, była premier Beata Szydło, naprawdę szanują europejskie wartości.

Jednocześnie powinniśmy mieć świadomość, że burza medialna wokół wydarzeń w Białymstoku, Kielcach, Wrocławiu, wcześniej Lublinie, wywoduje wrażenie wszechobecności nienawiści i przemocy, a tak nie jest. Co więcej, badania pokazują, że co do zasady Polacy byli w ostatnich latach coraz bardziej tolerancyjni. W 2017 r. homoseksualizm był traktowany jak odstępstwo od normy, którego nie powinno się tolerować, przez niemal co czwartą badaną osobę (24 proc.). Kilkanaście lat temu tych osób było dwa razy więcej (zob. badania CBOS z listopada 2017 r. „Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej i związków partnerskich”). Kiedy piszę ten tekst, wiemy już także, że w całym kraju organizowane są marsze i manifestacje solidarności z paradą równości w Białymstoku, z ofiarami przemocy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.