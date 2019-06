Jak mówiła podczas gali wręczenia nagród Dominika Sikora-Malicka, zastępca redaktora naczelnego DGP, wyróżnione osoby to nie tylko świetni prawnicy, lecz także najlepsi recenzenci tworzonego prawa i strażnicy granic, których przekraczać nie można. – To państwa rolą jest patrzeć władzy na ręce, niezależnie od tego, jaki obóz polityczny reprezentuje – podkreślała.

Bona Lex

W tym roku kapituła wyróżniła akt prawny, na który przedsiębiorcy czekali od lat. Nagroda powędrowała do rąk twórców ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), dzięki której po śmierci właściciela firma może nadal działać.

– Cieszymy się, że przedsiębiorcy korzystają z tych rozwiązań, dzięki nim udało się uratować setki firm rodzinnych – mówiła, odbierając wyróżnienie, Luiza Modzelewska, ówczesna zastępczyni dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Na pozytywny odzew przedsiębiorców zwracała też uwagę Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, w liście skierowanym do uczestników gali. – Ustanowiono już 7 tys. zarządców, z czego zarząd sukcesyjny sprawuje ponad 360 osób – podkreśliła.

Drugi z laureatów Bona Lex Mariusz Haładyj, dziś prezes Prokuratorii Generalnej, ówczesny podsekretarz stanu w MPiT, podkreślał, że stworzenie ustawy wymagało ogromnej wiedzy zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego.

Złote paragrafy

W kategorii Najlepszy sędzia laureatem został Rafał Cebula, sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. To dzięki skierowanemu przez niego pytaniu prejudycjalnemu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w 2018 r., że odzyskiwanie długów za pomocą nakazu zapłaty opartego na wystawianych przez banki dokumentach jest niezgodne z prawem unijnym.

– Czuję się sędzią europejskim i w swojej pracy kieruję się takimi samymi wartościami jak sędziowie w Berlinie czy Paryżu – podkreślał sędzia Cebula. I nie ukrywał, że czuje satysfakcję.

– Władza ustawodawcza nie może spać spokojnie. Zawsze będą sędziowie, czy to w Siemianowicach, czy Słupsku, którzy odwołując się do wartości europejskich, będą w stanie podważyć uchwalane przez nią prawo – skwitował.

W kategorii Najlepszy prokurator wyróżniono Barbarę Bandygę z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Doceniono jej walkę o sprawiedliwą karę dla policjantów z Lublina, którzy dopuścili się tortur. Prokurator doprowadziła do skazania funkcjonariuszy i wymierzenia im kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Podczas gali zwracała uwagę na to, jak ciężką pracę wykonują policjanci.

– Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej eliminować z tego zawodu tych, których zachowanie kładzie się cieniem na policję – mówiła.

Laureatką w kategorii Najlepszy adwokat została Sylwia Gregorczyk-Abram. Kapituła wyróżniła ją za zaangażowanie w walkę o rządy prawa, niezależność sądownictwa, prawa i wolności oraz o porządek konstytucyjny. Nagrodzona m.in. reprezentuje przed TSUE sędziów Sądu Najwyższego. I to właśnie im, jak mówiła podczas gali, chciała zadedykować nagrodę.

– To dla nich bardzo trudny czas. Jednak sędziowie ci swoją postawą udowadniają, że są naprawdę niezawiśli – podkreślała.

Wyróżnienie w kategorii Najlepszy radca prawny trafiło do Moniki Gładoch. Doceniono jej wkład i zaangażowanie w rozwiązanie jednego z najgłośniejszych zeszłorocznych sporów. W trakcie strajku w PLL LOT reprezentowała stronę związkową.

– Zawsze marzyłam o karierze akademickiej. A to był taki moment, kiedy dane mi było przekuć to, o czym pisałam, w praktykę. Bardzo się cieszę, że ktoś to zauważył – mówiła, odbierając nagrodę.

Nagroda specjalna

W tym roku kapituła postanowiła przyznać też wyróżnienie za szczególny wkład w budowanie państwa prawa. Otrzymał je Wojciech Hermeliński, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a do niedawna przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Kapituła doceniła między innymi to, że niezależnie od pełnionej funkcji zawsze stał na straży konstytucyjnych zasad.

– Choć nigdy nie orzekałem w sądzie powszechnym, czuję się sędzią – przyznał laureat. Nawiązał przy tym do obecnej sytuacji, która dla sędziów nie jest łatwa. Jak jednak zaznaczył, jest zbudowany ich postawą. – Ich pryncypialność, uczciwość w głoszeniu własnych poglądów daje nadzieję – mówił.

Nagrody przyznała kapituła w składzie:

Małgorzata Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego, Marek Zirk-Sadowski, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz Krzysztof Jedlak (przewodniczący kapituły), redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

W pracach z ramienia członków kapituły brali udział Michał Laskowski, rzecznik prasowy i sędzia SN, Sylwester Marciniak, rzecznik prasowy i sędzia NSA, oraz Maciej Łaszczuk, adwokat, członek NRA.