Warto, by ów zbiór informacji o mających wejść w życie zmianach prawa i zastrzeżeniach do nich przestał być tylko kopalnią tematów dla dziennikarzy.źródło: DGP

To, że parlamentarzyści rządzącej partii (która by nie była akurat u władzy) są bezwolną maszynką do przegłosowywania rządowych pomysłów, wiadomo od dawna. Nie jest też tajemnicą, że w ostatnich latach ów mechanizm działa wyjątkowo szybko i sprawnie, nie zacinając się, zwłaszcza przy ustawach w jakikolwiek sposób dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Przepchnięcie przez Sejm w dwie doby potężnej nowelizacji kodeksu karnego jest już niewątpliwie pójściem na rekord, ale – niestety – pewnie i on zostanie jeszcze nie raz pobity. W końcu czasu do kolejnych wyborów parlamentarnych mało, a spraw do załatwienia wiele.