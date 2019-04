We wtorek Rada Europejska formalnie przyjęła pakiet regulacji zawierających dyrektywę w sprawie ECRIS, co kończy proces legislacyjny w tej sprawie. Nowe przepisy określają zasady tworzenia systemu i wskazują dane, które powinny być w nim dostępne. Baza ma zawierać informacje potrzebne do identyfikacji osoby, także jeśli pochodzi z państwa trzeciego lub posiada podwójne obywatelstwo – unijne i pozaunijne. ECRIS istnieje od 2012 r. i umożliwia efektywną wymianę informacji dotyczących rejestru skazanych między państwami członkowskimi. Dziś każde państwo przechowuje oddzielnie informacje o swoich obywatelach.

Wymiana danych o osobach z państw trzecich jest obecnie możliwa, nie ma jednak wspólnej europejskiej procedury lub mechanizmu, który pozwalałby robić to skutecznie. Każde państwo ma bowiem tylko informację o tych cudzoziemcach, którzy zostali zatrzymani na jego terenie. Aby więc zyskać pełną historię kryminalną danej osoby, trzeba składać zapytania do wszystkich państw członkowskich z osobna.