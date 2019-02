– E-dowód, bo tak nazywamy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniał – w takim samym zakresie jak obecnie – do przekraczania granic – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wymiana ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa – dodaje.

Co nowego?

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca będą „e”, jest warstwa elektroniczna – wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu będzie mógł na przykład komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. – E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia mają m.in. uniemożliwić dostęp – bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu – do zapisanych na nim danych – dodaje.

Użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika – w podobny sposób korzystamy obecnie np. z kart płatniczych.

Dla kogo?

E-dowody odbiorą osoby, które złożą wniosek o nowy dokument 4 marca i później. Jeżeli złożysz wniosek o nowy dowód osobisty przed 4 marca 2019 r., otrzymasz dowód osobisty bez warstwy elektronicznej.

Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Nie musisz wnioskować o nowy dokument, jeśli Twój dowód jest nadal ważny. Podobnie jak dowody, z których obecnie korzystamy, e-dowód będzie ważny przez 10 lat.

Jeżeli Twój dowód traci ważność na początku marca lub później i złożysz wniosek o nowy dokument, nie będziesz musiał uaktywniać warstwy elektronicznej przy jego odbiorze – można to zrobić później, w dowolnym momencie.

To musisz wiedzieć

WAŻNE: jeżeli złożysz wniosek o nowy dowód osobisty przed 4 marca 2019 r., otrzymasz dowód osobisty bez warstwy elektronicznej.

Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć online – zrób to możliwie jak najszybciej.

Od najbliższej środy 27 lutego 2019 r., ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączymy tę możliwość składania online wniosków o dowód osobisty. Ponownie włączymy tę możliwość od poniedziałku – 4 marca 2019 r.

Jeśli zależy Ci na szybkim załatwieniu sprawy przed 4 marca, przeczytaj nasze wskazówki i działaj zgodnie z nimi:

Składając wniosek – pamiętaj, aby go prawidłowo uzupełnić. Przede wszystkim sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.

WAŻNE: Jeśli Twoje zdjęcie będzie nieprawidłowe, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku (dostarczenia nowego zdjęcia). Dostaniesz wówczas wiadomość na swoją skrzynkę na ePUAP. Nie zwlekaj, możliwie szybko prawidłowo uzupełnij wniosek. Zrób to najpóźniej do piątku 1 marca do godz. 11.30. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, wniosek o dowód będziesz musiała/musiał złożyć ponownie.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy urząd wezwał Cię do uzupełnienia wniosku, a nie sprawdzasz regularnie swojej skrzynki na ePUAP, możesz dostać powiadomienie także na swoją prywatną skrzynkę e-mail. Wymaga to zmian w ustawieniach skrzynki na ePUAP. To nic trudnego.

Oto jak to zrobić:

- Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.

- Wejdź w „Moja skrzynka” (prawy górny róg ekranu).

- W pasku po lewej stronie wybierz „Operacje”. Kliknij.

- Wybierz „Ustawienia”. Kliknij.

- Na środku okienka, które Ci się wyświetliło, widzisz opcję „Powiadomienia mailowe”. Wśród możliwych opcji otrzymywania powiadomień - zaznacz „zawsze”.

Zapisz zmiany.

Gotowe!

Jeśli dostaniesz wiadomość z urzędu, będziesz o tym niezwłocznie powiadomiona/powiadomiony.

Składając wniosek online, wpisz swój numer telefonu – w razie konieczności urzędnik będzie mógł do Ciebie zadzwonić i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy Twoje zdjęcie spełnia wymagania lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości, idź do urzędu i tam – po wyjaśnieniu wątpliwości z urzędnikiem – złóż wniosek.

Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć w urzędzie – zrób to jak najszybciej.

WAŻNE: W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś.