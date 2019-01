"Kilometrówki" dla sędziów mają zostać zmniejszone

W zamieszczonej na stronie internetowej Solidarności Pracowników Sądownictwa "notatce roboczej" po tych rozmowach zaznaczono, że resort przekazał, iż rozważa "zamrożenie kilometrówek sędziom, które wynoszą 20 mln zł rocznie, jak również funduszu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowe dla sędziów), którego kwota roczna to 35 mln zł, co dałoby oszczędności pozwalające na wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników o dodatkowe 100 zł".źródło: ShutterStock

Sędziowskie "kilometrówki" za dojazd do pracy mają zostać zmniejszone o połowę, z 60 do 30 gr za kilometr. Oszczędności mają zostać przeznaczone na podwyżki dla pracowników sądownictwa - dowiedziała się PAP w czwartek ze źródeł zbliżonych do resortu sprawiedliwości.