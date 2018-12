Jak podał Prajsnar "obniżka planowanej warszawskiej bonifikaty dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (z 98 proc. do 60 proc.), będzie oznaczała o wiele większe koszty dla osób, które jednorazowo chcą uregulować kwestię opłat przekształceniowych".

"Obliczenia wskazują, że w przypadku bonifikaty na poziomie 98 proc., jednorazowa płatność wnoszona przez właściciela przykładowego mieszkania wyniosłaby tylko 400 zł. Przy bonifikacie 60 proc., analogiczny wynik wzrośnie do 8 tys. zł" - obliczył Prajsnar.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. W przypadku jednorazowej opłaty, samorządy mogą zdecydować o bonifikatach. W przypadku "ratalnym" odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego wynosi 20 opłat rocznych.

"Jednorazowa płatność za przekształcenie nie jest obligatoryjna. Właściciele lokali i domów równie dobrze mogą wnosić roczne opłaty przekształceniowe przez kolejne 20 lat" - przypomniał Prajsnar. "Na przykład, właściciel warszawskiego mieszkania, który przez 20 lat ponosiłby opłaty przekształceniowe w wysokości 1 tys. zł rocznie, zapłaciłby łącznie 20 tys. zł" - podał Prajsnar.

Jak wyjaśnił ekspert, "jedno gospodarstwo domowe niekoniecznie poniesie wszystkie te koszty". "Może bowiem dojść do sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej przed upływem 20 lat".

Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.

W piątek wiceszef MIiR Artur Soboń powiedział, że" będziemy prosili wojewodę mazowieckiego, by w trybie nadzoru prawnego uważnie przyjrzał się, jakie skutki wywołuje uchwała Rady Warszawy ws. zmniejszenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości".

"W Warszawie bonifikatę w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność obniżono do 60 proc., a obiecywano nawet 98-99 proc." - powiedział PAP w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem wielu warszawiaków będzie tym niemile zaskoczonych. Jak przypomniał, w Warszawie w wielu przypadkach były bardzo wysokie podwyżki czynszów, "a z drugiej strony to dofinansowanie w Warszawie zostało obniżone do 60 proc.".

Jak mówił w piątek Artur Soboń, wojewoda mazowiecki zostanie poproszony także o to, aby sprawdził, czy "mieszkańcy Warszawy nie mają roszczeń do miasta z tego tytułu, że mogli spodziewać się dużo większej bonifikaty i z tego tytułu rezygnowali np. z odwoływania się od podwyżek, które w zakresie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego otrzymali" - powiedział Soboń.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.