"Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w tej kadencji przeprowadzić likwidację użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców" - powiedział Soboń w Polskim Radiu. Jak zaznaczył, to jest operacja dużo trudniejsza niż likwidacja użytkowania wieczystego na terenach mieszkaniowych.

"Rzecz dotyczy przedsiębiorców, galerii handlowych, fabryk. Także tutaj nie unikniemy zgody Komisji Europejskiej i taką zgodę będziemy chcieli uzyskać, zanim zaproponujemy likwidację użytkowania wieczystego w ogóle" - podał Soboń.

"Już zderzyliśmy się z problemami w przypadku gruntów mieszkaniowych, ponieważ tutaj też są przedsiębiorcy, a to oznacza pomoc publiczną, notyfikacje Komisji Europejskiej i wszystkie uzgodnienia z tym związane" - powiedział.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.